Беларусь и Украина обсуждают совместное использование трансграничных вод

25 сентября, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. В Новой Каховке Херсонской области Украины с 24 по 27 сентября проходит очередное совещание уполномоченных правительств Украины и Беларуси по выполнению соглашения о совместном использовании и охране трансграничных вод. Об этом сообщает Херсонское областное управление водных ресурсов.

"Сотрудничество направлено, прежде всего, на обеспечение устойчивого управления совместным трансграничным речным бассейном Днепра, который играет важную роль в социально-экономическом развитии Херсонской области и является главным источником обеспечения потребностей в воде населения и отраслей экономики региона", - говорится в сообщении.

По информации Херсонского управления облводресурсов, в рамках встречи белорусская делегация посетит водохозяйственные объекты Херсонской области и Каховскую гидроэлектростанцию.

Как отмечают в ведомстве, проведение такого мероприятия именно на территории Херсонской области будет способствовать укреплению как межгосударственного, так и регионального сотрудничества по вопросам управления водными ресурсами главной водной артерии страны - Днепра.-0-