Беларусь и Узбекистан намерены развивать взаимодействие в молодежной политике

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Союз молодежи Узбекистана намерены заключить соглашение о сотрудничестве, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор международного молодежного сотрудничества ЦК БРСМ Алеся Сазанкова.

Протокол о намерениях подписали первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк и председатель центрального совета Союза молодежи Узбекистана Кахрамон Куранбаев на полях третьего Молодежного лагеря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это стало первым шагом в развитии сотрудничества между молодежными организациями двух стран. "Стороны обсудили перспективу развития белорусско-узбекских отношений в области реализации государственной молодежной политики, вопросы развития взаимодействия в СНГ и ШОС. Планируется, что очередным шагом станет заключение соглашения о сотрудничестве между БРСМ и Союзом молодежи Узбекистана осенью этого года", - отметила Алеся Сазанкова.

Делегация БРСМ по приглашению Всекитайской федерации молодежи принимает участие в Молодежном лагере ШОС, который по 22 июля проходит в китайском Циндао. Его тема - "Новая ШОС и новое партнерство". К этому времени состоялось заседание Молодежного совета ШОС, на котором принят план работы на 2018-2019 годы, прошла церемония смены очередного председательства. "Следующее официальное заседание совета состоится в Кыргызстане. Кроме того, рассмотрено заявление Союза молодежи Узбекистана и состоялась церемония его принятия в состав молодежного совета", - рассказала Алеся Сазанкова.

Организатором Молодежного лагеря ШОС выступает Всекитайская федерация молодежи. Общее количество участников - 200 человек.

Соглашение о сотрудничестве между БРСМ и Всекитайской федерацией молодежи подписано в 2011 году. С 2014 года БРСМ является организацией - партнером Молодежного совета ШОС. Это значительно расширило его возможности в реализации совместных молодежных проектов и программ стран - участниц ШОС и позволяет на правах равноправного партнера вносить различные предложения по совершенствованию деятельности Молодежного лагеря Шанхайской организации сотрудничества.-0-

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