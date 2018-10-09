Беларусь и Вьетнам объявили конкурс совместных научно-технических проектов

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки и технологий Вьетнама объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.
Конкурс проводится по следующим приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества: информационные технологии, биотехнологии, агротехнологии, новые материалы, электро-оптические технологии и комплексы.
Заявочные документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок, а также письменные обязательства по долевому участию в финансировании затрат по проекту в размере не менее 50% общего объема планируемых на эти цели средств. Заполненные формы необходимо направить в ГКНТ до 5 декабря 2018 года в печатном (в трех экземплярах) и электронном (на CD-диске) видах.
Конкурс проводится в соответствии с протоколом заседания совместной белорусско-вьетнамской комиссии по научно-техническому сотрудничеству и в соответствии с соглашением между правительствами двух стран.-0-
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