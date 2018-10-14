Беларусь имеет высокий вес и авторитет в борьбе с торговлей людьми - Воронков

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заметна своей внешнеполитическолй активностью. Такое мнение в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" высказал заместитель Генерального секретаря - глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, сообщает БЕЛТА.

По его словам, Беларусь по теме борьбы с торговлей людьми имеет высокий вес и авторитет. "Это давняя тема, с которой работает как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, так и ООН. Мне кажется, что эта проблема немного начинает ослабевать. Это говорит, что усилия международного сообщества, включая Беларусь, являются эффективными", - отметил замгенерального секретаря ООН.

Владимир Воронков подчеркнул, что Беларусь - это страна, которая заметна своей внешнеполитической активностью, в том числе и на площадке Организации Объединенных Наций. Белорусские дипломаты участвуют практически во всех глобальных дискуссиях, также и по вопросам контртерроризма. "Мир состоит из суверенных государств, но он глобален по проблемам и противодействию им. Беларусь находится на острие в решении этих проблем", - добавил он.

Отвечая на вопрос об инициативе Беларуси по созданию нового профильного договора по безопасности (Хельсинки-2 - Прим. БЕЛТА), глава контртеррористического управления ООН отметил, что любая инициатива по этому направлению должна приветствоваться. "Потому что само название "Хельсинки" приводит к очень неплохим воспоминаниям. Они связаны с нахождением в конструктивной европейской повестке дня, разрядкой международных отношений, трансформацией международных отношений в более продуктивные для каждой страны. Поэтому "Хельсинки-2" здорово звучит", - резюмировал Владимир Воронков.-0-