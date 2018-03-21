Беларусь находится среди мировых лидеров по лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза - эксперт

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь находится среди мировых лидеров по использованию новых лекарственных препаратов для лечения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью. Об этом сегодня на пресс-конференции в Минске сообщил руководитель Странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев, передает корреспондент БЕЛТА.

Новые препараты для лечения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью представляются благодаря финансированию Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Беларусь, по словам Батыра Бердыклычева, находится в мировых лидерах по их использованию благодаря активности противотуберкулезной службы и поддержке Министерства здравоохранения. Он добавил, что по планам к 2019 году в Беларуси лечиться такими препаратами будут все пациенты, страдающие туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью.

Еще один положительный момент, на который обратил внимание эксперт, - это доступ к новым быстрым методам диагностики заболевания. Теперь диагноз можно поставить буквально за два часа, что позволяет назначить правильное и своевременно лечение, хотя раньше это могло занимать недели. "Диагностическое оборудование - картриджи для диагностики - также предоставляются в рамках помощи Глобального фонда. Но предполагается, что к 2019 году государственный бюджет будет покрывать половину потребности в них", - пояснил руководитель Странового офиса ВОЗ в Беларуси.

Кроме того, в стране начался поиск новых подходов и методов организации предоставления противотуберкулезной помощи. По словам Батыра Бердыклычева, в Брестской области отрабатывается новая модель оказания медицинской помощи. "Будет произведена переориентация с госпитальной помощи на амбулаторную, в результате чего сократятся сроки пребывания пациента в стационаре без ущерба качеству лечения. Также будет оказана социальная поддержка пациенту на амбулаторном уровне. Высвободившиеся ресурсы можно будет перенаправить на закупку необходимых медикаментов и оборудования", - сказал он.

Батыр Бердыклычев также отметил, что в Европейском регионе, к которому относится и Беларусь, в последнее десятилетие идет снижение заболеваемости туберкулезом в среднем на 4,3% в год. Эти данные коррелируются с эпидемиологической ситуацией в Беларуси, где заболеваемость за последние 10 лет снизилась более чем на 40%, смертность - на 60%.

Руководитель Странового офиса ВОЗ в Беларуси подчеркнул, что главная цель Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается ежегодно 24 марта, - призвать мировых лидеров активизировать усилия для борьбы с туберкулезом. Это тесно связано с целями устойчивого развития, направленными в том числе на то, чтобы положить конец эпидемии туберкулеза к 2030 году.-0-