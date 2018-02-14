Беларусь отмечена за вклад в деятельность Всемирной метеорологической организации

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получила сертификат за вклад в деятельность Всемирной метеорологической организации (ВМО). Такая информация размещена на сайте Белгидромета, сообщает БЕЛТА.

Генеральный директор ВМО Петтери Таалас вручил первому заместителю начальника Белгидромета Марии Герменчук сертификат, который подтверждает вклад белорусской гидрометеослужбы в решение вопросов, связанных с проблемами окружающей среды, стихийными бедствиями, изменяющимся климатом и состоянием водных ресурсов. "Полученный документ также подчеркивает важность исследований, мониторинга и проводимой ежедневной работы белорусских специалистов (синоптиков, гидрологов, климатологов и многих других)", - отмечается в сообщении Белгидромета.

Награждение прошло в ходе конференции ВМО в Женеве (Швейцария). Специалисты обсудили вопросы климата и погоды, перспективы развития партнерства и сотрудничества, а также подготовку стратегического плана Всемирной метеорологической организации на 2020-2023 годы.-0-