Беларусь по безвизовому режиму посетили 83 тыс. туристов - Калинин

Турист из Италии Рикардо Бьянки прилетел в Беларусь без визы. Фото из архива

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь по безвизовому режиму посетили 83 тыс. туристов, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин после итоговой коллегии Министерства транспорта и коммуникаций, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, этого недостаточно", - подчеркнул он и отметил, что необходимо усилить информационную работу. "Должны быть буклеты, проспекты, другая справочная информация о стране в наших железнодорожных составах, самолетах, аэропортах. Чтобы человек мог сразу видеть, куда он может приехать, какие достопримечательности посетить", - пояснил Анатолий Калинин.

Срок безвиза при въезде через Национальный аэропорт Минск летом (в июле-августе) может быть увеличен до 10 дней.

Как сообщалось, в феврале 2017 года начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, которые въезжают через Национальный аэропорт Минск. С 1 января 2018 года срок безвизового пребывания иностранных граждан в некоторых районах Брестской и Гродненской областей был продлен до 10 дней.-0-