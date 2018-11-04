Беларусь "положит на бумагу" главные инициативы встречи Основной группы Мюнхенской конференции

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь подготовит концепции по реализации предложений, озвученных на заседании Основной группы Мюнхенской конференции в Минске, сообщил в интервью телеканалу "Беларусь 1" министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

По словам Владимира Макея, в белорусской столице за одним столом собрались не только партнеры, но и представители конфликтующих сторон. Встреча позволила обсудить актуальные вопросы, а также представить белорусские инициативы, направленные на укрепление мира и безопасности.

"Важно, что услышали голос Беларуси, прозвучало много интересных идей. Мы постараемся их обобщить, некоторые "положить на бумагу". Я встречался с моими коллегами, в том числе с министром иностранных дел Словакии - страны, которая будет председательствовать в следующем году в ОБСЕ, и мы договорились вместе продвигать ряд идей, которые были озвучены на заседании Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Займемся тем, чтобы подготовить соответствующие концепции", - сказал Владимир Макей.

Он подчеркнул, что проведение подобных мероприятий в Беларуси способствует повышению авторитета государства на международной арене и укреплению его суверенитета. Результативной считают минскую площадку и участники заседания. "Все, с кем удалось побеседовать, отзывались позитивно и о форме проведения встречи, и о содержании. Мы сделали все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно", - добавил министр, особо подчеркнув важность диалога и компромисса по проблемным вопросам.-0-