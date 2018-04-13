Беларусь поможет ОАЭ в подготовке судебных экспертов

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты полиции Абу-Даби (ОАЭ) пройдут подготовку в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси, сообщил сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА председатель ГКСЭ Андрей Швед.
"Арабская сторона заинтересована в обучении у нас специалистов полиции Абу-Даби. В мае группа наших экспертов отправится в Абу-Даби, где будут обсуждаться практические аспекты организации полномасштабного обучения арабских коллег в Беларуси - количество групп, перечень специальностей и т.д. Думаю, мы сможем организовать такую подготовку в этом году", - сказал Андрей Швед.
Арабские партнеры трижды посещали Госкомитет судебных экспертиз Беларуси и очень высоко оценили организацию деятельности, уровень оснащения экспертных подразделений, а также практику повышения квалификации и переподготовки экспертов. Представители полиции Абу-Даби проявили заинтересованность по таким направлениям судебно-экспертной деятельности, как одорология, трасология, проведение пожарно-технических экспертиз, экспертиз документов и почерка, исследование холодного оружия.
Кроме того, коллеги из правоохранительных органов ОАЭ намерены создать подразделения по образцу Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси. "Мы готовы оказать им всяческое содействие в этом вопросе", - подчеркнул Андрей Швед.-0-
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