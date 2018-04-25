Беларусь пригласили участвовать во Всемирных играх кочевников в Кыргызстане

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь пригласили принять участие в третьих Всемирных играх кочевников в Кыргызстане. Соответствующее приглашение вручил министру иностранных дел Владимиру Макею посол Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Кубанычбек Омуралиев и Владимир Макей. Фото МИД РБ

Игры пройдут в Кыргызстане в сентябре 2018 года.

Во время встречи дипломаты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая проведение в Бишкеке восьмого заседания межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и организацию совместных мероприятий к 90-летию со дня рождения известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова.-0-