26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь примет в 2021 году Международную физическую олимпиаду. Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия создан распоряжением премьер-министра от 25 апреля 2018 года №112р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Международной физической олимпиады, при необходимости привлекать в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.
Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Василий Жарко. В состав оргкомите вошли представители Министерства образования, Министерства иностранных дел, Минкультуры, МАРТ, МВД, Минюста, Мининформа, Минфина, МЧС, Минздрава, Минсвязи, Мингорисполкома, Госпогранкомитета. -0-
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