Беларусь, Россия и Сербия определили задачи на учения "Славянское братство-2018"

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь, Россия и Сербия определили задачи на предстоящие совместные тактические учения "Славянское братство-2018", сообщили БЕЛТА в Минобороны РФ.

Переговоры представителей оборонных ведомств трех стран состоялись в Новороссийске. Военные эксперты согласовали тематику российско-белорусско-сербских учений и обсудили вопросы, касающиеся совместной подготовки воинских подразделений для ведения учебно-боевых действий при выполнении контртеррористических задач в условиях информационного воздействия.

Также представители военных ведомств договорились о месте и времени проведения второй планирующей конференции для утверждения замысла и согласования характера действий, привлекаемых на учение подразделений.

Встреча проходила в соответствии с международными договоренностями.

Учения "Славянское братство-2018" пройдут в июне в районе Новороссийска.-0-