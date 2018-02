Беларусь станет площадкой для обучения тьюторов по международному гуманитарному праву из 20 стран

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный обучающий курс по продвижению гуманитарных ценностей и принципов в образовании пройдет на базе Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка с 10 по 18 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГПУ.

Обучающий курс магистрантской программы в данной области стал результатом договоренностей между Беларусью и Международным комитетом Красного Креста (МККК), достигнутых во время встречи 8 ноября 2017 года главы государства Александра Лукашенко с президентом МККК Петером Маурером об укреплении и расширении взаимодействия.

Участниками выездной сессии англоязычной двухгодичной магистерской программы "Педагогические подходы к образованию в области гуманитарных принципов и ценностей" (Master of Advanced Studies (MAS) in Pedagogical Approaches for Education in Humanitarian Principles and Values), разработанной Педагогическим университетом кантона Цуг (Швейцария), станут 35 представителей региональных офисов Красного Креста, а также специалисты сферы образования из двадцати стран Азии, Америки, Африки, Европы. Обучаться будут и пять белорусов, в том числе четверо представителей БГПУ.

Курс направлен на продвижение гуманитарных ценностей и принципов (гуманности, эмпатии, нейтралитета и независимости, что лежат в основе всех гуманитарных миссий) в образовании. Подготовкой тьюторов, которые будут обучать педагогов методике формирования этих ценностей у учащихся, займутся преподаватели университета кантона Цуг, Международной Федерации Красного Креста и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Несмотря на то, что обучение по магистерской программе проходит в дистанционной форме, кроме очного курса в Беларуси на базе БГПУ запланировано проведение еще одного - в Гонконге.-0-