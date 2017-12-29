29 декабря, Минск /Светлана Василевская - БЕЛТА/. Беларусь в 2017 году на экспорте медуслуг заработала более $40 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр здравоохранения Валерий Малашко, подводя итоги уходящего года.

"Очень важно, что мы получили рост экспорта медицинских услуг. Президент в ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию говорил, что в этом году планируется получить от экспорта медуслуг $40 млн. За этот год мы заработали около $43 млн", - сказал Валерий Малашко. Это является показателем востребованности на мировой площадке медуслуг, оказываемых не только РНПЦ, но и городскими, районными учреждениями здравоохранения Беларуси.

Система здравоохранения в этом году также сделала серьезный шаг в плане информатизации. "Понятно, что это процесс не одномоментный. Покупкой компьютера и установкой его на рабочем месте он не заканчивается. Это многоуровневая система", - отметил министр. По его словам, в 2017-м велась активная работа по получению ресурсов, согласованию с Всемирным банком. Для пациента это не было особо заметно. Следующий год в плане информатизации для системы здравоохранения будет знаковым. Беларусь, в частности, вступает в фазу закупки оборудования.

Растет число высокотехнологичных операций. В то же время под пристальным вниманием находилось и первичное звено. "В уходящем году мы пытались критически взглянуть на первичное звено здравоохранения", - сказал Валерий Малашко. В 2018-м планируется провести целый ряд трансформаций, что позволит вооружить врача общей практики необходимыми знаниями и медицинским оборудованием, чтобы сделать его более функциональным доктором.

Статистические итоги по младенческой и материнской смертности еще предстоит подвести. Вместе с тем предварительная статистика за 11 месяцев свидетельствует, что Беларусь сохранила низкий уровень младенческой смертности. Это интегративный показатель качества работы как системы здравоохранения, так и развития всей социальной сферы страны. Крайне низкие показатели и по материнской смертности. Все это свидетельствует об успехах системы здравоохранения, уверен министр.-0-