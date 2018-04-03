3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2018 году примет на оздоровление до 500 сирийских детей. Об этом шла речь во время встречи министра образования Игоря Карпенко с министром по делам дворца Президента Сирии Мансуром Аззамом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобразования.

В ходе встречи Игорь Карпенко подтвердил продолжение сотрудничества по отдыху и оздоровлению сирийских детей в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Мансур Азам выразил благодарность за поддержку народа Сирии, особенно за предоставленную возможность сирийским детям отдыхать и оздоравливаться в Беларуси. Вместе с тем глава сирийской делегации выразил намерение расширить и усилить общение между странами в образовательной области и с использованием опыта белорусских коллег.

В целях актуализации сотрудничества Министерство образования Беларуси разработало проект соглашения между правительствами обеих стран о сотрудничестве в сфере высшего образования, подписание которого позволит существенно расширить взаимодействие в сфере высшей школы.

Среди направлений сотрудничества: обучение сирийских граждан в белорусских учебных заведениях, расширение межуниверситетского сотрудничества, увеличение научно-исследовательских проектов, обмен студентами и преподавателями. "Мы нацелены на долгосрочное, эффективное, взаимовыгодное сотрудничество с Сирией в сфере образования и готовы налаживать контакты по всем направлениям деятельности", - отметил Игорь Карпенко.

Министр образования также сообщил о готовности предоставления услуги профобразования для сирийских граждан в областях строительства, эксплуатации и ремонта автомобильного транспорта, а также по другим специальностям при наличии конкретных заявок. Кроме того, для открытия центров профессионально-технической подготовки кадров на сирийской территории белорусская сторона может предоставить соответствующие учебно-методические комплексы, обеспечить подготовку мастеров производственного обучения, предоставить перечень оборудования с необходимой учебной документацией.-0-