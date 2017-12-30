Беларусь в январе примет на оздоровление очередную группу сирийских детей

30 декабря, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе 2018 года примет на оздоровление очередную группу сирийских детей, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко напомнил об инициативе Президента по разработке программы отдыха, оздоровления и учебы сирийских детей в Беларуси. "Уже с 15 января 2018 года мы примем очередную группу таких детишек в нашем национальном центре "Зубренок", - сказал министр.

Оздоровления сирийских детей стало значимым событием, которое имело большой общественно-политический резонанс не только в Беларуси, но и за ее пределами. По словам Игоря Карпенко, когда он перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов находился в Москве на форуме министров, отвечающих за молодежную политику, к нему подходили делегации арабских стран и выражали слова благодарности в адрес Президента, страны за такую инициативу и поддержку детей из Сирии.

Важный вклад сделан в этом году и в развитие студенческого спорта и спорта в целом среди учащейся молодежи, добавил министр. В частности, это корректировка содержания шестого школьного дня. Вместе с Белорусской федерацией биатлона активно продвигался проект по выявлению подростков, которые по своим способностям могут прийти в большой спорт и показать хорошие результаты. Проведено общее собрание Белоруской ассоциации студенческого спорта, избран новый председатель, им стал Александр Богданович. "Сейчас разработана и утверждена программа развития студенческого спорта. Это долгосрочный документ, который позволит активизировать студенческий спорт по различным направлениям, в первую очередь олимпийским видам", - сказал Игорь Карпенко.-0-