Беларусь вошла в топ-25 стран въездного туризма в Россию

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг стран въездного туризма в Россию по итогам 2017 года - Беларусь вошла в топ-25, сообщает БЕЛТА.

По данным "ТурСтат", число въездных поездок в Россию из Беларуси выросло на 13% до 152 тыс. в 2017 году (по сравнению с 2016-м), а общее число въездных туристских поездок в Россию в прошлом году составило более 24 млн.

Беларусь заняла 23-е место по числу въездных турпоездок в Россию в прошлом году.

В первую пятерку стран по числу въездных туристских поездок в Россию вошли Украина (8,7 млн поездок), Казахстан (3,5 млн), Китай (1,5 млн), Финляндия (1 млн), Азербайджан (876 тыс.).

Южная Корея (рост на 58%, въехало 254 тыс. человек) и Китай (рост на 15%, въехало 1,5 млн) стали лидерами роста въездного туризма в Россию.

Из большинства стран Евросоюза турпоток в Россию вырос в прошлом году: из Германии на 3% до 580 тыс., Франции на 5% до 185 тыс., Нидерландов на 5% до 60 тыс. и Австрии на 6% до 52 тыс.-0-