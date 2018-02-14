14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в изучении опыта Швеции в сфере переработки отходов, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время семинара "СмартСити-Швеция: управление отходами, экономика замкнутого цикла", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы недавно обсуждали планы по развитию белорусско-шведского сотрудничества и уже сегодня проводим семинар по тематике smart city (умный город). Надеюсь, что это станет доброй традицией, и мы будем активно взаимодействовать. Отмечу, что в прошлом году семинар-тренинг "СимбиоСити" в Бресте вызвал большой интерес общественности, - сказал Андрей Худык. - Беларусь определила стратегию социально-экономического развития страны на ближайшую перспективу. Один из приоритетов - охрана окружающей среды с использованием наилучших практик международного сообщества. Мы стремимся не только улучшить общее состояние окружающей среды, но и реформировать подходы к решению различных проблем в экономической, социальной и экологической сферах, в том числе по обращению с отходами. Уровень использования коммунальных отходов в Швеции составляет около 99%. Мы хотим перенять этот опыт, он представляет для нас большой интерес".

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило отметил, что за последние годы в Беларуси произошли изменения в системе управления коммунальными отходами, направленные на их рациональное использование и минимизацию вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. "Беларусь внедрила принцип расширенной ответственности производителей и импортеров в практику обращения с отходами. Это способствовало увеличению общего объема сбора вторичных материальных ресурсов (ВМР) более чем на 30%. Уровень использования коммунальных отходов достиг 17% - это в 1,7 раз выше, чем в 2012-м. В 2017 году утверждена Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года, которая предусматривает повышение уровня использования отходов до 50%. Перед нами стоит задача сократить объемы захоронения отходов, развивать новые направления обращения с отходами. Для нас очень важен опыт других стран, особенно Швеции, где достигнуты высокие показатели в этой сфере", - подчеркнул он.

"Smart city - весьма широкая концепция, охватывающая ряд сфер и вопросов: от общественного транспорта до архитектуры. Сейчас в центре внимания стоит вопрос управления отходами. Отходы - ресурс, который может быть использован для экономического роста и благополучия наших граждан. В Швеции мы достигли такой глубокой переработки отходов, что даже импортируем их из Норвегии и Великобритании. Надеюсь, что сегодняшний семинар станет началом углубленного обмена опытом между Швецией и Беларусью в этой области, а также в других областях, связанных с концепцией smart city", - отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон. Она обратила внимание на то, что сотрудничество Беларуси и Швеции в природоохранной сфере активно развивается: реализуются совместные проекты по водоочистке и водоотведению в белорусских городах, открылся биогазовый комплекс в Барановичах.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси проводит работу по внедрению концепции умных городов согласно Национальному плану действий по развитию зеленой экономики. Организована серия семинаров-тренингов, направленных на информирование о наилучших экологичных моделях городского развития. Очередной семинар проходит сегодня в Минске. Представители Беларуси и Швеции рассматривают такие вопросы, как использование отходов производства в качестве ресурсов для будущего производства энергии, переработка биоразлагаемых отходов в биогаз и чистое топливо для местного транспорта, использование отходов лесозаготовки на заводах на биологическом топливе, закрытие старых свалок и другие.-0-