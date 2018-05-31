Беларусь занимает 35-е место в рейтинге стран счастливого детства

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь занимает 35-е место в рейтинге международной благотворительной организации Save the Children. Соответствующий отчет размещен на ее сайте, сообщает БЕЛТА.

Всего в рейтинге 175 стран. При его составлении учитывались восемь показателей, которые касаются детского здоровья, образования, труда, брака, деторождения, уровня насилия. Беларусь в рейтинге обошла США и Россию, которые разместились на 36-й и 37-й строчках соответственно.

В десятке стран, где, по мнению составителей рейтинга, созданы самые лучшие условия для детей, находятся Сингапур, Словения, Норвегия, Швеция, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Исландия, Италия, Южная Корея. Хуже всего, по данным отчета, обстоят дела в Конго, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Сомали, Южном Судане, Чаде, Центральноафриканской Республике, Мали, Нигере.-0-