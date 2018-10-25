"Белавиа" должна в декабре вывести из эксплуатации борт в ливрее World of Tanks

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В декабре 2018 года ОАО "Авиакомпания "Белавиа", по условиям контракта, должно вывести из эксплуатации воздушное судно в ливрее всемирно известной видеоигры World of Tanks. Об этом сообщили БЕЛТА в "Белавиа".

"Проект "Танколет" позволил рассказать всему миру об уникальном продукте родом из Беларуси, а также привлечь внимание иностранцев к нашей стране. Для нас также было важно, что пассажиры старались выбрать именно "Белавиа", чтобы иметь возможность попасть на борт забрендированного воздушного судна. На данный момент мы стоим перед дилеммой о продолжении эксплуатации "Танколета". Мы не хотим ставить точку в этой красивой истории и ведем переговоры с Wargaming", - рассказал генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров.

По словам главы издательского подразделения Wargaming в СНГ Андрея Муравьева, "Танколет" является глобальной демонстрацией того, что Беларусь - современная страна, в которой рождаются масштабные проекты мирового уровня.

Учитывая внимание и обратную связь пассажиров, "Белавиа" и Wargaming на данный момент начали переговоры о возможном продлении срока эксплуатации "Танколета". Пока компании ведут переговоры о его судьбе, "Танколет" продолжает осуществлять рейсы. Результаты переговоров представители компаний сообщат дополнительно. "Мы не можем накануне Нового года забрать такой прекрасный подарок у 160 миллионов поклонников нашей игры. Я обещаю, что еще до старта новогоднего марафона в World of Tanks мы объявим свое решение", - отметил Андрей Муравьев.

За два года "Танколет" совершил 2 457 рейсов, облетел 56 стран и перевез 270 тыс. пассажиров. Для создания уникальной ливреи было использовано 300 литров краски и 450 кв.м трафаретов. При покраске было задействовано 13 специалистов, а сам процесс занял 1 800 рабочих часов. Покраска самолета осуществлялась круглосуточно в покрасочном ангаре в Остраве (Чехия).

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 51 аэропорт 28 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).-0-

Фото "Белавиа"