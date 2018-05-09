"Белавиа" организует дополнительный рейс на финал Лиги чемпионов для болельщиков "Ливерпуля"

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" 25 мая организует дополнительный рейс на финал Лиги чемпионов для перевозки болельщиков "Ливерпуля". Эту информацию разместил в своем аккаунте в "Фейсбуке" заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании Игорь Чергинец, сообщает БЕЛТА.
"Белавиа" выполнит 25 мая дополнительный рейс в Лондон для перевозки болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль" через Минск в Киев (на обоих рейсах В2-852 и В2-832 из Лондона свободных мест не осталось)", - сообщил заместитель гендиректора авиакомпании.
Игорь Чергинец отметил, что из Минска в Киев уже почти нет мест на все рейсы, прибывающие в Киев 25 и 26 мая до начала финального матча Лиги чемпионов УЕФА между "Ливерпулем" и мадридским "Реалом".
"Белавиа" выполняет пять ежедневных рейсов из Минска в киевские аэропорты Жуляны и Борисполь.
Решающий поединок нынешнего сезона Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4056 BYN
|2.39 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.0203 BYN
|2.01 BYN
|2.06 BYN
|RUB
|3.2082 BYN
|3.15 BYN
|3.23 BYN