"Белавиа" планирует снижать стоимость билетов

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" планирует снижать стоимость авиабилетов. Об этом сообщил сегодня журналистам во время презентации прилетевшего из Бразилии самолета Embraer-175 генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Анатолий Гусаров отметил, что воздушные суда семейства Е-1, к которым относится Embraer-175, полностью отвечают целям авиакомпании по дальнейшему развитию сети маршрутов и снижению себестоимости перевозок. Данный тип самолета имеет высокую топливную эффективность. "Эти самолеты экономят 6% топлива за счет новой формы крыльев, приборов навигационной системы. Планируется дальнейшее снижение стоимости авиабилетов. За прошлый год снизили стоимость на 10% и будем продолжать такое же движение в этом году. Это зависит от многих факторов, - сказал он. - Тарифная политика "Белавиа", конкуренция на рынке не оставляют других вариантов".

Гендиректор также рассказал, что приобретенный самолет планируется использовать почти на всех рейсах маршрутной сети белорусской авиакомпании. Например, уже через неделю "Белавиа" открывает прямые рейсы в Ростов-на-Дону и Казань. -0-