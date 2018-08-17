"Белавиа" продала по акции почти 41 тыс. билетов

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" продала по акции 40 992 билета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в авиакомпании.

Распродажа билетов стоимостью от 50 евро плюс таксы и сборы проводилась 16 августа с 0.01 до 23.59. Купить билет можно было только на сайте авиакомпании belavia.by.

Акционное предложение действовало только на прямые рейсы авиакомпании и только на регулярные маршруты "Белавиа" за исключением направления в/из Бейрут. При этом акция действовала при покупке билетов как из Минска, так и в Минск, только по маршруту туда-обратно.

Совершить путешествие по билетам, купленным по акционным предложениям, можно будет с 1 октября 2018 года по 20 декабря 2018 года. Максимальный срок пребывания по промо-тарифу в пункте назначения составляет 1 месяц.

В "Белавиа" подчеркнули, что изменения времени и даты вылета запрещены. Приобретенные по акции билеты, в том числе при комбинации акционного тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается.

Кроме того, использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему маршруту, и пассажир на втором участке не будет приниматься к перевозке, уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.-0-