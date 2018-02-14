14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" за последние два года снизила среднюю цену на билеты на 10%, сообщил сегодня журналистам генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние два года (2016-2017) на 10% снизилась средняя цена на билеты в евровом эквиваленте", - отметил гендиректор "Белавиа". По его словам, в ближайшие годы авиакомпания продолжит незначительно снижать цены. "Но конкретных рубежей мы не обозначаем", - пояснил Анатолий Гусаров.

Генеральный директор авиакомпании рассказал, что объем выручки "Белавиа" в 2017 году составил более $300 млн, чистая прибыль - составила около $12 млн. "Рентабельность авиакомпании, любой авиакомпании, невысокая - 5% считается хорошим достижением", - сообщил он.

Отвечая на вопрос, не планирует ли "Белавиа" создавать свой лоукост, Анатолий Гусаров сказал, что нет. "Мы не планируем создавать свой лоукост. В наших условиях нет значительных пассажирских потоков, чтобы эффективно работала схема лоукоста", - констатировал он.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет из Минска регулярные рейсы в 49 аэропортов 28 стран. Флот авиакомпании насчитывает 26 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, два Embraer-175, два Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).-0-