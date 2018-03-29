"Белэнерго" подготовило видеоролик об опасности селфи вблизи энергообъектов

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГПО "Белэнерго" при поддержке Министерства энергетики в рамках информационной кампании подготовило видеоролик об электробезопасности при увлечении селфи вблизи энергообъектов, сообщили БЕЛТА в "Белэнерго".

Ролик призван уберечь молодежь от опасности поражения электрическим током, объяснить аудитории, что необходимо ценить свою жизнь, а экстремальные съемки могут закончиться трагедией.

Так, в 2017 году на объектах, поднадзорных органам госэнергонадзора, с населением произошло 14 несчастных случаев, в результате которых пострадали 15 человек, из них 10 случаев - со смертельным исходом. По сравнению с 2016 годом с одного до четырех увеличилось количество несчастных случаев с несовершеннолетними. Отмечены случаи гибели и травмирования молодых людей и подростков от поражения электрическим током во время экстремальных селфи.

Планируется, что этот ролик войдет в серию видеороликов социальной рекламы, направленной на профилактику электротравматизма.-0-