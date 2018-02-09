"Белгосохота" к юбилею выпустила фильм о своей работе

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охотохозяйственное республиканское унитарное предприятие "Белгосохота" выпустило имиджевый фильм к своему юбилею. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Фильм посвящен работе предприятия по повышению эффективности охотохозяйственной деятельности. Ролик уже опубликован на YouTube-канале Министерства лесного хозяйства.

"Белгосохота" - специализированное учреждение Министерства лесного хозяйства, которое выполняет проведение охотоустроительных работ, изготавливает и выдает государственные удостоверения на право охоты, ведет единый реестр охотников Беларуси, занимается туристической деятельностью и многим другим. Предприятие празднует свое 20-летие 10 февраля.-0-