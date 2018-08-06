"Беллегпром" рассказал о стоимости школьной формы в нынешнем году

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отпускные цены на комплекты одежды делового стиля для школьников в этом году начинаются от Br77, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна "Беллегпром" Светлана Кахро.

Так, для мальчиков цены на комплект пиджак - брюки - сорочка отечественного производства составят: для 1-4-х классов - Br85-106, для 5-9-х классов - Br96-125, для 10-11-х классов - Br123-151. Комплект пиджак - жилет - брюки - сорочка обойдется в Br101-130 для учеников 1-4-х классов, в Br113-152 - для 5-9-х классов, такой же набор для старшеклассников обойдется в Br151-181 (указаны отпускные цены с НДС, торговую надбавку магазины устанавливают самостоятельно).

Для девочек 1-4-х классов стоимость комплекта жакет - жилет - юбка - блузка составит Br77-120, для 5-9-х классов - Br79-130, для 10-11-х классов - Br116-165.

"Каждый год наши дизайнеры, прислушиваясь к мнению покупателей - родителей и детей, Минобразования, анализируют, чего не хватает и что надо запустить в производство, что новое нужно разработать. Например, сейчас предлагаются модели с использованием трикотажных полотен, чтобы они не стесняли движение, используется сочетание различных фактур тканей, нетканые материалы, стеганые, чтобы разнообразить одежду делового стиля для школьников", - рассказала Светлана Кахро.

В этом году предприятия "Беллегпрома" выпустят к новому учебному году 350 новых моделей швейных изделий, еще 150 запланированы к повторному выпуску - это модели, которые в прошлом году пользовались наибольшим спросом и получили положительные отзывы покупателей.

Производством и поставкой одежды делового стиля к новому учебному году занимаются девять организаций швейной отрасли концерна "Беллегпром" и пять - трикотажной отрасли. Ассортимент выпускаемых трикотажных изделий для детей школьного возраста насчитывает свыше 300 моделей, швейных - более 500.-0-