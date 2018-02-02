2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Вячеслав Качура возвращается на родину после шести лет ливийского плена. По информации российских СМИ, он прилетит сегодня в Минск авиарейсом из Москвы, сообщает БЕЛТА.

В белорусском МИД рассказали, что готовят комментарий по факту освобождения белоруса.

Вячеслав Качура - последний из белорусских граждан, насильственно удерживавшихся в Ливии с августа 2011 года одной из так называемых "революционных бригад".-0-