Белорусская почтовая марка вошла в десятку самых красивых в мире

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская почтовая марка попала в топ-10 конкурса на звание самой красивой марки мира 2017 года "Большой приз выставки WIPA" в Австрии. Такая информация размещена на сайте РУП "Белпочта", сообщает БЕЛТА.
Беларусь оказалась на 6-й строчке рейтинга за блок "Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии". Первое место и титул "Самая красивая марка мира 2017 года" - у Фарерских островов за блок "Фарерские ножи" с золотым тиснением. На втором месте Бразилия со сцепкой марок "Работы Уильяма Шекспира". Замыкает тройку Лихтенштейн с блоком "Золотая свадьба принцессы Марии и принца Ганса-Адама II" на золотой фольге. Всего в конкурсе приняли участие более 70 стран.
Венская международная филателистическая выставка (Wiener Internationale Postwertzeichen-Ausstellung, WIPA) проводится с 1881 года. Жюри конкурса состоит из известных художников марок, филателистических журналистов, представителей Австрийской почтовой администрации и Австрийского национального государственного дома печати (австрийская марка не участвует в конкурсе).-0-
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