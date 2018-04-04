Белорусская сельхозакадемия с нового учебного года увеличит количество часов на практику

4 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА, Горки) усилит практикоориетированную подготовку студентов. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый проректор учебного заведения Андрей Колмыков.

С нового учебного года планируется максимальное увеличение количества часов по проведению учебных и производственных практик, как на базе учебного заведения, его производственных филиалов, так и сельхозорганизаций Могилевской области и страны. "Мы всегда акцент в образовательном процессе делали на практикоориентированной подготовке молодежи. Стоит задача воспитать высококвалифицированного, а также практикоориентированного специалиста, который, придя на сельхозпроизводство, сразу включится в рабочий процесс. Обладая современными знаниями и умениями, широким кругозором, молодой специалист сможет помочь субъекту хозяйствования работать более эффективно, внедряя современные методики и технологии. Это в конечном итоге должно привести, как и требует сегодня глава государства, к повышению эффективности аграрной отрасли в целом", - считает Андрей Колмыков.

Для проведения занятий со студентами планируется использовать различные формы и методики, начиная от лекций, семинаров, воркшопов и конференций, до тематических мероприятий и встреч с участием ведущих ученых Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья, руководителей передовых хозяйств республики.

По словам Андрея Колмыкова, у сельхозакадемии есть необходимая учебная и производственная база, чтобы готовить высококвалифицированных специалистов. Она ежегодно обновляется и совершенствуется. Профессорско-преподавательский состав постоянно повышает свою квалификацию, в том числе перенимая зарубежный опыт, внедряя новые методики преподавания предметов, используя современные технологии с учетом новейших разработок ученых. "То есть сегодня у нас есть все условия, чтобы знакомить студентов с самыми современными технологиями в сельхозпроизводстве. Мы активно для этого используем и опыт ведущего хозяйства региона - РУП "Учхоз БГСХА", где проходят занятия для студентов. Важным моментом в профподготовке является и то, что наши студенты во время производственных практик принимают активное участие в посевной и уборочной кампаниях в Могилевском регионе", - отметил собеседник.

Для усиления профориентационной работы постановлением совместного заседания коллегий Минобразования и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси принято решение о создании профильных классов аграрной направленности путем проведения факультативных занятий в X-XI классах "Введение в аграрные профессии". Такие классы с нового учебного года появятся не только в сельских школах, но и райцентрах. В Могилевской области уже определены общеобразовательные учреждения в каждом районе. К примеру, в Шкловском и Горецком районах такие классы будут созданы в 8 школах.-0-