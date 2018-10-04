Белорусские архивисты используют опыт коллег из Финляндии по оцифровке материалов

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские архивисты используют опыт коллег из Финляндии по оцифровке исторических материалов и работе с электронными документами. Об этом сообщила журналистам первый заместитель директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Ольга Бирюкова, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня перед белорусскими архивистами стоит задача по оцифровке документов для создания фонда пользования. Вместо оригиналов документов исследователям будут предоставляться электронные копии. Таким образом будут сохраняться бумажные экземпляры исторических материалов, при этом интересы пользователей не пострадают. В настоящее время идет модернизация информационной системы для приема на государственное хранение электронных документов, отметила Ольга Бирюкова.

Своим опытом по созданию центра хранения электронных документов, по организации процесса перехода на электронные копии поделятся с белорусскими специалистами коллеги из Финляндии. Архивисты двух стран имеют давнее сотрудничество, и в будущем году в Минске состоится семинар, на котором финские коллеги расскажут о деталях работы по сохранению документов в электронном виде.

Как рассказала Ольга Бирюкова, в государственных архивных учреждениях, а всего в стране таких 31, хранятся документы с XIV века. Она также добавила, что в них находится около 13 млн единиц хранения только на бумажных носителях. Количество посетителей архивов растет ежегодно, за 10 лет число пользователей читальных залов увеличилось почти в два раза.-0-