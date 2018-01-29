Белорусские грузовики на "Дакаре-2018" показали себя быстрыми, надежными и неприхотливыми - Кобяков

29 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Белорусские грузовики на ралли-рейде "Дакар-2018" показали себя быстрыми, надежными и неприхотливыми. Об этом говорится в приветственном адресе премьер-министра Андрея Кобякова, который зачитал заместитель премьер-министра Владимир Семашко на торжественном собрании в ДК "МАЗ", где чествовали команду "МАЗ-СПОРТавто", передает корреспондент БЕЛТА.

"Юбилейный "Дакар" оказался самым сложным ралли-рейдом за последние годы. Такого количества песчаных участков, дюн и просто препятствий экипажи не встречали ни на одной гонке в мире. При этом белорусские грузовики показали себя как быстрые, надежные и неприхотливые, выдерживая огромные нагрузки. Когда другие специально собранные для гонки машины ломались и не справлялись, МАЗы, собранные на базе серийно выпускаемых автомобилей, уверенно преодолевали сложнейшие трассы. Это говорит о качестве белорусских грузовиков", - говорится в приветственном адресе.

Там отмечается, что миллионы белорусов в едином порыве горячо болели за команду "МАЗ-СПОРТавто", и ее члены проявили несгибаемую волю, выносливость, высочайшее мастерство, умение правильно выстроить стратегию борьбы за лидерство, выдержав жесткую конкуренцию в упорном бескомпромиссном ралли-рейде.

"Поздравляю вас, желаю бороться за призовые места и большие награды, представляя Республику Беларусь и технику МАЗ на международной арене. Пусть ваш профессионализм и огромная работоспособность, заслуженный авторитет и, самое главное, бесконечная преданность своему делу послужат залогом ярких достижений в будущем", - говорится в документе.

Владимир Семашко вручил Почетные грамоты Совета Министров членам команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергею Вязовичу, Павлу Гаранину, Андрею Жигулину, Дмитрию Запорощенко и Григорию Пацкевичу.

Белорусский МАЗ под управлением Сергея Вязовича занял второе место в общем зачете ралли-рейда "Дакар-2018". Выиграл "Дакар" россиянин Эдуард Николаев на КаМАЗе.

Белорусские гонщики участвовали в ралли-рейде в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. Автомарафон в этом году проходил по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составила 3,5 тыс. км.-0-