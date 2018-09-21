Белорусские хирурги провели уникальную операцию на сердце трехмесячному ребенку

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РНПЦ детской хирургии впервые в Беларуси и на территории СНГ была выполнена операция Damus-Rastelli ребенку с синдромом гипоплазии левых отделов сердца, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Пациентам с подобным диагнозом во всем мире проводится многоэтапная хирургическая коррекция, которая заканчивается только к трем-четырем годам жизни больного, а в ряде случаев и вовсе требуется пересадка сердца.

"Общая продолжительность хирургического вмешательства составила практически 14 часов, сердце трехмесячного ребенка было остановлено на три часа, однако по прошествии этого времени оно забилось будучи уже здоровым. Данный вид хирургической коррекции врожденного порока сердца является чрезвычайно редким и сложным", - отметили в ведомстве.

Ежегодно по всему миру проводится не более десятка таких операций.-0-