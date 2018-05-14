Белорусские и чешские военные проведут инспекцию в Австрии 14-19 мая

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Вооруженных Сил Беларуси примет участие в инспекции в Австрии 14-19 мая, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.
"C 14 по 19 мая в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности представитель Вооруженных Сил Беларуси в составе инспекционной группы Чехии примет участие в инспекции указанного района на территории Австрии", - проинформировали в Минобороны.
Инспекция проводится для подтверждения отсутствия в указанном районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года.-0-
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