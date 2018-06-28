28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские ученые будут развивать взаимодействие в сохранении исторической памяти. Об этом заявил журналистам директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Данилович, передает корреспондент БЕЛТА.

Вячеслав Данилович отметил, что сотрудничество с российскими коллегами очень плодотворно. В частности, идет работа над изданием монографий белорусских ученых, примером является выход в свет книг Анатолия Криворота "Взаимодействие партизанских формирований Беларуси и России в тылу немецкой группы армий "Центр" (1941-1944 гг.)" и Дмитрия Кривошея "Судьбы народов Беларуси под оккупацией (июнь 1941 - июль 1944 г.)". Оба издания полезны как для ученых, специалистов, так и людей, интересующихся историей, неравнодушных к прошлому своей страны, сказал он. Кроме того, благодаря тому, что монографии изданы в союзной стране, с работами белорусских историков сможет познакомиться более широкое число российских ученых и читателей.

Директор института поддержал предложение о создании журнала рецензий по белорусистике, которое планируют выпускать белорусские и российские историки. По его мнению, это важная инициатива, поскольку для ученых важно взаимодействие и критическое общение. "Одна из проблем исторической науки - недостаток рецензирования. Такой журнал рецензий будет содействовать критическому осмыслению наработок, развитию исторической науки и Беларуси и России", - сказал Вячеслав Данилович.

О планах выпуска такого регулярного журнала сообщил представитель российского фонда "Историческая память" Дмитрий Суржик. Такое издание будет полезно историкам двух стран, будет способствовать преодолению атомизации науки. Ученый рассказал, что журнал станет одним из проектов Ассоциации историков "Союзная инициатива памяти и согласия", которая была создана в 2016 году российским фондом "Историческая память" совместно с Институтом истории Национальной академии наук Беларуси. Ассоциация историков "Союзная инициатива памяти и согласия" ставит своей целью изучение общей истории России и Беларуси, гармонизацию пространства исторической памяти, добавил он.

Ассоциации "Союзная инициатива памяти и согласия" проводит конференции и семинары в Беларуси и России, организует выставки, публикацию научных работ, посвященных последствиям фашистской оккупации территории Беларуси, истории развития партизанского движения на белорусской земле. При поддержке ассоциации увидели свет две монографии белорусских историков, которые сегодня и были презентованы общественности.-0-