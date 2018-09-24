Белорусские клиенты "Натали Турс" из-за аннуляции путевок потеряли 700 тыс. евро

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб для белорусских клиентов из-за аннуляции путевок российской компании "Натали Турс" составил, по последним данным, около 700 тыс. евро, сообщил сегодня заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре БЕЛТА.

"Общее количество, по оперативным данным, выливается в сумму где-то 700 тыс. евро. Претензии сейчас принимаются, в течение месяца с момента банкротства будет понятно, сколько человек обратилось (в российскую страховую компанию "Ингосстрах". - Прим. БЕЛТА). У нас, через Минспорта, официальных заявлений было около 10 всего, - сообщил Михаил Портной. - Сейчас во взаимодействии со своими коллегами с Ростуризмом держим на контроле прием этих документов".

Замминистра напомнил, что после появления информации об аннуляции путевок "Натали Турс" в Минспорта прошло совещание с представителями крупных белорусских турфирм, чтобы минимизировать причинение ущерба клиентам в Беларуси.

Говоря о последствиях инцидента с "Натали Турс", Михаил Портной пояснил, что банкротств белорусских турагентств, продававших путевки этой компании, не ожидается. "Уже вырисовывается картина - они получат не все средства. Но так, чтобы они обанкротились и прекратила деятельность, пока у нас таких данных нет. Банкротства там не будет, так как суммы незначительные", - уточнил он.

В то же время ситуация с "Натали Турс" будет учтена при корректировке законодательства о туризме. В скором времени в Палате представителей будут обсуждаться предложенные Минспортом и турсоюзами поправки в закон "О туризме". Обсуждаются несколько вариантов, как может работать механизм защиты прав туристов, в том числе возможно создание гарантийного фонда.

Ранее Минспортом озвучивалась информация, что в Беларуси было продано около 400 туров "Натали Турс", которые впоследствии были аннулированы. Сейчас белорусские клиенты "Натали Турс" могут обратиться за страховыми выплатами в российскую компанию "Ингосстрах".-0-

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