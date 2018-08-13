Белорусские книгоиздатели представят новинки на международной выставке в Пекине

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские книгоиздатели и книгораспространители представят новинки отечественной печатной продукции на 25-й Пекинской международной книжной выставке, которая пройдет с 22 по 26 августа, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

В экспозицию войдут новинки художественной, учебной и научной литературы издательств "Мастацкая літаратура", "Беларусь", "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", "Народная асвета", "Вышэйшая школа" и др. Книгоиздатели также примут участие в специализированном форуме, проведут рабочие встречи.

Налаживание и развитие отношений между профессиональными организациями и объединениями Беларуси и Китая в сфере книгоиздания, полиграфии и распространения печатной продукции ведется по программе развития всестороннего стратегического партнерства на 2014-2018 годы. Кроме того, реализуются положения меморандума о сотрудничестве между Министерством информации Беларуси и Главным государственным управлением по делам прессы, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР по "Проекту переводов и публикаций классических литературных произведений Китая и Беларуси" на 2015-2020 годы.-0-