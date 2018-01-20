Белорусские Коляды отпраздновали в Париже

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольством Беларуси во Франции при поддержке Брестского облисполкома и Березовского райисполкома 19 января было организовано празднование древнего белорусского праздника Коляды в Париже, сообщили БЕЛТА в диппредставительстве.
Проведение этого праздника в соответствии с древними белорусскими традициями во Франции состоялось уже в третий раз.
В мероприятии принял участие специально приглашенный посольством народный ансамбль песни "Заранак" из Березы. Представители Березовского района провели мастер-класс по белорусским народным ремеслам. Посол Беларуси во Франции Павел Латушко подчеркнул важность сохранения национальных традиций белорусами, проживающими как на родине, так и за рубежом, отметив, что колядование имеет глубокие исторические корни.
На празднике присутствовали более 50 представителей белорусской диаспоры, а также работники органов государственной власти Франции и французская общественность. Во время мероприятия прошла дегустация рождественских блюд белорусской кухни.
Посольство Беларуси во Франции при поддержке общественной организации белорусской диаспоры во Франции BelArt 20-21 января также проводит белорусские Коляды в Лионе.-0-
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