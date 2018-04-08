Белорусские медики способны выполнить абсолютно любую операцию по трансплантации органов - Руммо

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики способны выполнить абсолютно любую операцию по трансплантации органов, сообщил руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей Олег Руммо в программе "Контуры" в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы способны выполнить абсолютно любую операцию, которая существует в мире", - сказал Олег Руммо.

Как свидетельствует статистика, чаще всего требуется пересадка почки. Так, в мире ежегодно выполняется 140 тыс. операций по трансплантации органов. При этом чуть больше 100-110 тыс. из них приходится на операции по пересадке почки.

В то же время еще нигде в мире не пересаживают голову. Подобная операция была выполнена в декабре 2017 года, но не были достигнуты те результаты, о которых заявлялось.

Сегодня 2,4 тыс. жителей Беларуси выразили отказ от изъятия органов для пересадки после смерти. "За последние 3-4 года цифра сильно не увеличилась. Где-то мы прирастаем по 45-50 человек в год. Отрадно, что начался обратный процесс, потому что есть те люди, которые отзывают заявление", - сказал Олег Руммо.-0-