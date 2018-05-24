Белорусские медики выхаживают 90% недоношенных детей с низкой массой тела

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики выхаживают 90% недоношенных детей весом до 1,5 кг, сообщила сегодня журналистам заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных детей РНПЦ "Мать и дитя" Юлия Рожко, передает корреспондент БЕЛТА.

Ежегодно в Беларуси рождается около 4,5 тыс. недоношенных детей. "С каждым годом мы выхаживаем малышей с более тяжелой патологией, начиная с 24-25 недель. Минимальный вес - 500 г. Процент выживаемости составляет 90%", - сказала Юлия Рожко.

При реабилитации недоношенных детей особое внимание уделяется работе с родителями. Сегодня более 600 семей со всей Беларуси получают круглосуточную консультативно-информационную поддержку и психологическую помощь. За год работы республиканским общественным объединением родителей недоношенных детей "Рано" были запущены и успешно реализуются три проекта. Так, "Рано онлайн" круглосуточно оказывает консультации семьям в Viber. "Школа родительства" - это цикл лекций ведущих специалистов, которые занимаются реабилитацией и здоровьем недоношенных детей. Проект "Мамина группа" создан для психологической поддержки родителей.

"Важно, чтобы в первый год жизни ребенка была подобрана правильная реабилитационная тактика, - отметила заместитель председателя объединения Надежда Зимирева. - Хорошие результаты показывает "метод кенгуру", когда еще на этапе реанимации максимально задействуется физический контакт - "кожа к коже" малыша и матери. Эта зарубежная методика уже активно внедряется в Гомеле". По словам заведующей педиатрическим отделением для недоношенных детей Гомельской городской клинической больницы №3 Ольги Креч, эта методика позволяет родителям посещать ребенка в любое время суток и ухаживать за ним.-0-