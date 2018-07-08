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Белорусские парламентарии поддерживают резолюцию спецкомитета ПА ОБСЕ о пресечении терроризма

Общество 08.07.2018 | 20:17

8 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусские парламентарии поддерживают резолюцию спецкомитета ПА ОБСЕ о пресечении терроризма. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий на заседании общего комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в Берлине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Валерий Воронецкий подчеркнул, что борьба с терроризмом будет действительно эффективной при комплексном подходе ко всем транснациональным угрозам безопасности, направленном, прежде всего, на выявление и устранение их первопричин. "В этом контексте мы приветствуем активную деятельность учрежденного в прошлом году в Минске специального комитета ПА ОБСЕ по противодействию терроризму под руководством Макиса Воридиса. Надеемся, что его работа качественно усилит вклад ассамблеи в борьбу с этой "чумой XXI века", собирающей все новые и новые жертвы по всему миру. Поддерживаем продвигаемую Макисом Воридисом важную резолюцию "Предотвращение и пресечение терроризма, насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму". Глава белорусской делегации, заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук, выступил ее соавтором", - отметил депутат.

При реагировании на современные вызовы и угрозы безопасности необходимо учитывать стремительное развитие новых технологий, непосредственно связанных с интернетом, добавил парламентарий. Скорость изменений в цифровой сфере и связанные с этим вызовы требуют хорошо скоординированных усилий по эффективному реагированию на них со стороны всех заинтересованных, полагает он. "В этой связи приветствуем предпринимаемые в ОБСЕ усилия по сокращению рисков возникновения конфликтов в результате использования ИКТ. Весомый вклад могут внести и парламентарии. Проблематика кибербезопасности и ИКТ занимала важное место на 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске. Надеемся, что принятые там профильные резолюции послужат стимулом для расширения сотрудничества между государствами-участниками в сфере информационно-коммуникационных технологий", - сказал Валерий Воронецкий.

Как сообщалось, парламентская делегация Беларуси во главе с вице-спикером Палаты представителей Болеславом Пирштуком принимает участие в 27-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая проходит в Берлине. Основная тема сессии - "Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов". Она посвящена эффективным законодательным мерам, которые необходимо принимать государствам-участникам для укрепления международного сотрудничества и выполнения обязательств в отношении поддержания мира и безопасности в регионе ОБСЕ. Сессия завершится 11 июля выборами председателя ПА ОБСЕ, его заместителей, других должностных лиц ассамблеи, а также принятием Берлинской декларации, в которую войдут три резолюции общих комитетов ПА ОБСЕ и ряд дополнительных резолюций.-0-

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заседания, ОБСЕ, сессии
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