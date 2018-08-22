Белорусские школьники смогут получать рабочие профессии с квалификационным разрядом

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники смогут получать рабочие профессии с присвоением квалификационного разряда. Об этом сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА сообщила заместитель начальника главного управления - начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Марина Суворова, передает корреспондент БЕЛТА.

Профессиональную подготовку смогут проходить ученики базовых классов на уроках труда. К этому будут подключаться профессионально-технические учреждения и ссузы, где есть необходимая материально-техническая база и педагоги. В то же время если в школе, например, имеется собственная деревообрабатывающая, швейная мастерская, то проводить подготовку можно будет и на месте.

Марина Суворова добавила, что по завершении программы ребята будут сдавать квалификационный экзамен и получать свидетельство установленного образца о присвоении квалификационного разряда по профессии рабочего или служащего. Она пояснила, что с этим документом при желании можно будет устраиваться на работу. Но это минимальный разряд, который потребует дальнейшего развития, отметила она.

Пока неизвестно, будет ли перечень профессий, которые смогут осваивать ученики, единым для всех школ или у каждой будет свой. Министерство образования прорабатывает этот вопрос.-0-