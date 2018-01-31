Белорусские спасатели награждены медалями Грузии

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вице-премьер-министра - министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, который находится с визитом в Беларуси, вручил белорусским спасателям медали. Об этом корреспондету БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Грузинская делегация во главе с Дмитрием Кумсишвили сегодня посетила Университет гражданской защиты МЧС, где познакомилась с белорусским опытом подготовки специалистов для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Гости осмотрели пожарную аварийно-спасательную технику и оборудование белорусского производства.

Во время посещения Университета гражданской защиты МЧС

Дмитрий Кумсишвили вручил награды работникам авиации МЧС за тушение пожара в Боржоми-Харагаульском лесу в августе 2017 года.

Так, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко за активное участие и помощь в 2017 году грузинской стороне в борьбе со стихией был награжден медалью I степени "За особые заслуги" от МВД Грузии. Начальник Государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения (ГААСУ) "АВИАЦИЯ" МЧС Тадеуш Курсевич получил медаль II степени "За особые заслуги".

Дмитрий Кумсишвили и Владимир Ващенко

Тадеуш Курсевич

Медалями "За храбрость" были награждены еще 9 представителей авиации МЧС. Среди них Анатолий Баланович, Валерий Кравчук, Александр Азарко, Николай Тышкевич, Альберт Салихов, Алексей Зубцов, Андрей Побат, Александр Побат, Олег Шуст. Все они работали с вертолетами, обеспечивали их техобслуживание.

Дмитрий Кумсишвили награждает Анатолия Балановича

Награждают Валерия Кравчука

Награждают Александра Азарко

Пожар в Боржоми-Харагаульском лесу начался 20 августа 2017 года. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по территории заповедника. Так как в Грузии отсутствует пожарная авиация, спасатели всю ночь прорубали дорогу, чтобы к месту могла подъехать спецтехника. Днем 22 августа по поручению главы государства вертолет Ми-26 авиации МЧС Беларуси был направлен в Грузию. Кроме Беларуси, в ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы спасатели из Азербайджана, Турции и Армении.-0-

Фото Андрея Покумейко