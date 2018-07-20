20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спасатели планируют принять участие в учениях в Сербии. Об этом сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске проходит XXXI заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Говоря о совместных мероприятиях со странами - участницами СНГ, Владимир Ващенко отметил, что подобные занятия, учения и тренировки проводятся постоянно. "Сейчас намечаются соревнования по многоборью спасателей в Казахстане, где будет отрабатываться использование высоких технологий. Неоднократно проводили совместные учения с нашими коллегами из МЧС России. Также участвуем в международных учениях. В прошлом году, к примеру, были в Молдове, Боснии и Герцеговине. В этом году планируем в августе-сентябре принять участие в учениях в Сербии", - рассказал министр.

"Межгосударственный совет - эффективная форма для того, чтобы обменяться мнениями в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Это очень важно, - отметил министр. - Сегодня намечено рассмотреть актуальные вопросы в области защиты населения. Ведь дня, а может быть и часа нет, чтобы нашу землю не сотрясали всевозможные катастрофы и аварии, они затрагивают в том числе и деятельность человека, к сожалению, приводят к тяжелым последствиям". Всего на повестке дня около 10 пунктов.

Среди них и вопросы базовых организаций. "МЧС России является базовой организацией в области науки и высоких технологий - поэтому очень важно обменяться мнениями. МЧС Беларуси является базовой организацией стран СНГ в области подготовки кадров. Специалисты практически всех участников сегодняшнего мероприятия проходят подготовку на нашей площадке - в университете, на полигоне", - подчеркнул Владимир Ващенко.

Он добавил, что складывающаяся в мире ситуация заставляет страны - участницы СНГ отрабатывать использование высоких технологий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций. "И очень важно в любой ситуации действовать совместно, важно сотрудничество наших людей, сопряжение их знаний и умений, техники, оборудования, оказание поддержки друг другу. МЧС Беларуси активно отзывается на любую просьбу. Ежегодно мы направляемся для оказания помощи в другие страны. В прошлом году были в Грузии, в России, сегодня работаем в Турции. Поэтому очень важен обмен передовыми технологиями для того, чтобы эффективно решать и оказывать помощь людям, которые попадают в беду", - сказал Владимир Ващенко.

Участники заседания Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера обсудят также деятельность совета в 2017-2018 годах и меры по совершенствованию сотрудничества, наметят основные мероприятия на 2019 год. Будет рассмотрен план-график контрольных проверок взаимного оповещения стран Содружества о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, ход реализации принятых высшими органами СНГ документов, регламентирующих сотрудничество в этой сфере. На заседании будет избран председатель межгосударственного совета и сформирован его секретариат.-0-