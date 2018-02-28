Белорусские спасатели примут участие в учениях НАТО по реагированию на катастрофы

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спасатели в 2018 году примут участие в полевых учениях Евроатлантического координационного центра реагирования на катастрофы (EADRCC NATO) по реагированию на катастрофы, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Предполагается, что учения состоятся 8-11 октября в Сербии. В эти дни в Белграде проходит главная планирующая конференция по подготовке к ним. В мероприятии участвуют представители 26 стран, в том числе Беларуси, и 8 международных организаций. "Обсуждается сценарий, формат и график учений, а также предварительные возможности стран по участию спасательных команд, площадки для отработки практических спасательных операций", - проинформировали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Белорусские спасатели неоднократно принимали участие в подобных учениях, что позволило приобрести значительный опыт международного реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации, отметили в МЧС.-0-