Белорусские судебные эксперты расширили компетенции в области исследований следов выстрела

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские судебные эксперты расширили компетенции в области экспертизы по следам выстрела, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госкомитета судэкспертиз Анна Жданова.

С помощью современных методов исследования удалось выйти на качественно новый уровень получения доказательной информации. Так, раньше эксперт мог ограничиваться лишь констатацией факта наличия или отсутствия продуктов выстрела, например, на руках и одежде подозреваемого в стрельбе. Сегодня решаются ситуалогические задачи: эксперт может установить, находился ли подозреваемый или обвиняемый в зоне выстрела, был ли у него контакт с оружием, стрелял ли непосредственно он из него.

Благодаря новым техническим возможностям судебные эксперты могут сделать категоричные выводы по материалам о возможном самоубийстве с применением огнестрельного оружия. Специалисты способны дать ответ, позволяющий органам уголовного преследования сделать вывод о том, человек покончил жизнь самоубийством или в него выстрелили и сымитировали ситуацию.

На сегодня с применением метода сканирующей электронной микроскопии выполнено более 40 экспертиз по делам, связанным с применением огнестрельного оружия, включая самоубийства. Более чем в 30% случаев экспертами был дан категоричный вывод о причастности к стрельбе проверяемых лиц. Ранее категоричные выводы по этому виду исследований не давались.

Одновременно развитие такого направления требует проработки вопросов работы специалистов на месте происшествия, пересмотра уже сложившихся подходов к изъятию образцов, подготовки экспертов для работы на сложном аналитическом оборудовании, методического обеспечения экспертной деятельности.

В госкомитете также проводится работа по организации нового вида экспертной деятельности - культурологических экспертиз по уголовным делам, связанным с изготовлением и распространением порнографии. Для этого создан отдел культурологических экспертиз, подготовлено 11 государственных судебных экспертов, отрабатываются методические подходы. Судебные экспертизы по этой категории уголовных дел начнут проводить в текущем году.

Импульс для освоения новых видов экспертиз дало образование Государственного комитета судебных экспертиз, которому в нынешнем году исполняется 5 лет. Только за последние три года внедрено (или завершается подготовительная работа для внедрения в практику в этом году) более 10 новых видов и подвидов экспертиз. Комитет гибко реагирует на потребности правоохранительных органов, других госорганов по тем или иным вопросам.-0-