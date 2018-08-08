8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты поддержали аграриев во время уборочной, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской теннисной федерации.
На полях Слуцкого района в агрогородке Летковщина состоялась встреча с хлеборобами Минской области главного тренера национальной команды Беларуси по теннису и капитана мужской сборной в розыгрыше Кубка Дэвиса Владимира Волчкова, тренера Национальной академии тенниса Владимира Перко, теннисисток Алены Фалей и Эвелины Ласкевич, неоднократных победительниц национальных турниров и соревнований Европейской теннисной федерации, а также руководства федерации.
У спортсменов и тренеров была уникальная возможность проехать по полю в кабине комбайнера и внести свой вклад в уборку урожая Минской области.
"Впервые так близко увидели уборочную технику. Масштабы впечатляют. Очень рады, что приехали и приняли участие в уборке урожая", - отметила Алена Фалей.
Одним из специальных подарков труженикам села стал импровизированный концерт автора и исполнителя песен, лауреата республиканских и международных песенных фестивалей Анатолия Длусского, который исполнил свои лучшие песни о спорте.-0-
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