26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают новый беспилотник "Ястреб", сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник директора НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси Мария Максимова на выставке научно-технических достижений ко Дню белорусской науки.

"Мы сейчас разрабатываем беспилотный авиационный комплекс под названием "Ястреб". Планируется создать многофункциональный комплекс, который можно будет использовать как для задач Министерства обороны, так и для гражданских целей, например, для охраны границ, заповедников, национальных парков, контроля правопорядка, поиска пропавших людей. Будет увеличена продолжительность и дальность полета беспилотного комплекса. Масса беспилотника будет достигать 600 кг. Работа над этим проектом может занять два-три года", - сказала Мария Максимова.

Республиканское собрание научной общественности прошло сегодня в Минске. Это мероприятие посвящено Дню белорусской науки. В честь праздника организована выставка научно-технических достижений Беларуси. Свои разработки представили организации НАН, Министерства образования, МЧС, Министерства промышленности, концерна "Белнефтехим", Министерства связи и информатизации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Госстандарта, Государственного военно-промышленного комитета и другие.-0-