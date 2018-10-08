Белорусские ученые разработают линейку продуктов для больных фенилкетонурией и целиакией

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые планируют разработать линейку продуктов для больных фенилкетонурией и целиакией. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания НПЦ Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Елена Моргунова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Один из проектов, который мы планируем реализовать, - разработка продуктов для больных фенилкетонурией и целиакией. Это и кондитерские изделия, и различные смеси для выпечки хлебобулочных изделий, макаронные изделия и так далее. Планируем создать мини-производство на базе НПЦ по продовольствию. Собираемся максимально использовать отечественное сырье, выверить логистику, производить данные продукты в небольшом количестве и строго по заявкам. Ожидаем, что они будут дешевле импортных", - сказала Елена Моргунова.

Ученые также работают над продуктами для детского питания. "Что касается кондитерского направления, планируем получить новые пастило-мармеладные изделия, шоколад без сахара, зефир, обогащенный различными компонентами, с минимальным содержанием сахара, на натуральных подсластителях. Сейчас стоит задача снижать содержание соли, сахара и жиров. Это прослеживается во всех направлениях разработки новых продуктов", - подчеркнула замгендиректора.-0-