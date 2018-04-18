Белорусские вальщики леса стали лучшими на соревнованиях в Латвии

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная команда вальщиков леса Министерства лесного хозяйства заняла первое общекомандное место на международных соревнованиях Ogres tehnikuma kauss 2018, которые прошли в Риге во время специализированного форума. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минлесхоза.
В составе белорусской сборной были Виктор Зарембо (представлял Смолевичский лесхоз), Николай Ярошик (Вилейский опытный лесхоз), Иван Лукашевич (Березинский лесхоз), Дмитрий Бородич (Белыничский лесхоз) и Сергей Шкудров (Клецкий лесхоз), который занял второе место в личном зачете. Руководителем команды был заместитель начальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Владимир Шут.
Соревнования помимо традиционных дисциплин (замена цепи, раскряжевка комбинированным резом, обрезка сучьев, точная раскряжевка и т. д.) выявили лучших в стендовой валке и комбинированной эстафете. Мастерство участников оценивали эстонские судьи.
"Интерес к данному турниру был большим, выступали более 40 человек. В августе этого года в Норвегии состоится мировой чемпионат вальщиков леса, уверен, что команда сборной Беларуси покажет достойный результат", - отметил Владимир Шут.-0-
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